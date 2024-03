Viola Park: la camera ardente aperta per Joe Barone

ACF Fiorentina informa che la camera ardente per dare l’ultimo saluto al Direttore Generale Joe Barone sarà aperta domani, mercoledì 20 marzo, dalle 09:00 alle 21:00 al Viola Park, nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi.

L’ingresso pedonale avverrà da Via Pian di Ripoli, 5 (Bagno a Ripoli) e, per chi arriverà in auto, sarà disponibile il parcheggio di Via della Nave a Rovezzano, 91.

PARCHEGGIO “OLMI” – https://maps.app.goo.gl/PVdJANRmahH5jqvt5



Indicazioni per chi proviene da Firenze: dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a sinistra su Via degli Olmi, poi a destra su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano.