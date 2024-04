70 anni per Giancarlo Antognoni

“Il ragazzo che gioca guardando le stelle” (cit. Vladimiro Caminiti su Tuttosport, il giorno dopo il debutto sul campo del Verona nell’ottobre 1972), al secolo Giancarlo Antognoni, si appresta a spegnere un’altra candelina.

Agli auguri degli sportivi, non solo di chi tifa Fiorentina, in chiave viareggina ricordiamo un paio di storie legate alla sua storia nella “Coppa Carnevale”.

Intanto, l’ha vinto due volte: la prima, da grande protagonista, nel 1973, con la finale contro il Bologna decisa ai tempi supplementari da Paolo Rosi da Forte dei Marmi (in campo, nel secondo tempo, anche il viareggino Beppe Novelli, che si era messo in luce nella Don Bosco Pietrasanta prima di approdare alla Fiorentina). Antognoni segnò il gol decisivo nella semifinale contro gli inglesi del Crystal Palace, 1-0, porta lato Darsena, indossando – per lui – una inconsueta maglia numero 7.

L’anno dopo, Antognoni – titolarissimo in serie A – giocò solo una partita, il ritorno dei quarti di finale contro la Roma (andata 1-1) con i viola che si imposero per 2-1. Da ricordare che la Fiorentina schierò in fase offensiva Caso, Guerini, Desolati, Antognoni, Speggiorin, mentre nella Roma in campo c’erano Rocca, Bruno Conti, Selvaggi, Peccenini e Di Bartolomei. La Fiorentina vinse poi il torneo superando nella finalissima per 2-1 la Lazio con le reti in rimonta da Rosi (ancora lui) e Desolati.