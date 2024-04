Non succede niente a Plzen, pari senza reti tra Viktoria e Fiorentina

Non succede niente, ma davvero niente, nel match di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen in cui la Fiorentina si ferma sullo 0-0, trovando difficoltà nel creare opportunità da gol e lasciando tutto in bilico per il ritorno.

La gara, disputata in Repubblica Ceca, ha visto l’unica grande occasione del match capitare all’attaccante dei padroni di casa Vydra al 23° minuto, il cui destro a incrociare è terminato di poco a lato del palo anche se forse il gioco sarebbe stato fermato per un fallo in area.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con i padroni di casa che hanno esercitato maggiore pressione nei primi minuti e la Fiorentina che ha cercato di contenere con falli e fisicità. Tuttavia, la squadra italiana non è riuscita a produrre occasioni da gol significative.

Nella ripresa, la Fiorentina ha continuato a spingere nella metà campo avversaria, ma si è scontrata con una difesa ben organizzata del Plzen che non ha concesso spazi agli attaccanti ospiti. Il gioco è stato temporaneamente interrotto al 65° minuto a causa del lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi viola.

Il finale di partita non ha riservato particolari emozioni, nonostante i numerosi cambi effettuati dall’allenatore Italiano nel tentativo di cambiare l’inerzia della partita. Alla fine, il risultato di 0-0 lascia tutto in perfetto equilibrio in vista del ritorno, con entrambe le squadre che avranno la possibilità di giocarsi la qualificazione. Ma che noia…