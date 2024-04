Mandragora, gol da antologia! La Fiorentina domina l’Atalanta, 1-0 stretto per i viola

La Fiorentina ha conquistato una preziosa vittoria per 1-0 contro l’Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia, in una partita caratterizzata da numerose occasioni da gol ma anche da una notevole efficacia difensiva.

Nella fase iniziale del match, entrambe le squadre hanno adottato un approccio prudente, con l’Atalanta che ha cercato di controllare il possesso palla nei pressi della propria area di rigore mentre la Fiorentina ha provato a pressare alto senza ottenere grandi risultati.

La prima occasione degna di nota è arrivata al 9° minuto, quando Beltran e Gonzalez hanno combinato un’azione pericolosa che però è stata respinta dalla difesa avversaria. La Fiorentina ha continuato a premere e al 23° minuto ha sfiorato il gol per tre volte consecutive, ma la difesa dell’Atalanta ha respinto tutti i tentativi. Tuttavia, al 31° minuto, la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un superbo gol di Mandragora, il cui potente tiro da fuori area ha battuto il portiere avversario.

Nonostante i numerosi sforzi dell’Atalanta nel secondo tempo, inclusa un’occasione clamorosa sprecata da Scamacca al 48° minuto, la Fiorentina è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. I cambi di Gasperini non cambiano gli equilibri, i nerazzurri sembrano più quadrati – il secondo tempo è stato caratterizzato da numerose occasioni da gol da entrambe le parti – ma è sempre la Fiorentina a sembrare più vicina più volte al raddoppio tanto si è vista respingere diversi tentativi dal portiere avversario: Carnesecchi ha vinto la sua sfida personale contro Nico Gonzalez togliendo di porta almeno una palla che sembrava destinata in fondo al sacco. Tutto negativo? No, anzi, nonostante il pressing dell’Atalanta nei minuti finali, la difesa della Fiorentina ha retto, assicurandosi così la vittoria per 1-0.

