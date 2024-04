Giacomo Bonaventura nello spot TIM con Spalletti e Orsolini

TIM ha lanciato la sua ultima campagna pubblicitaria, intitolata ‘TIM rivaluta lo Smartphone’, che mette in primo piano l’offerta mobile 5G insieme al CT della Nazionale Italiana di calcio, Luciano Spalletti, e ai giocatori Riccardo Orsolini e Giacomo Bonaventura.

Nello spot, i tre protagonisti si trovano sul campo, dando vita a scambi spettacolari che vengono catturati dalla fotocamera e dalla memoria dell’innovativo iPhone 15 Pro. Grazie alla promozione ‘TIM rivaluta lo Smartphone’, i clienti possono ottenere condizioni speciali per l’acquisto del nuovo iPhone, rivalutando il proprio smartphone usato.

La campagna sottolinea anche l’importanza della connessione 5G di TIM nel facilitare e velocizzare la condivisione di emozioni e passioni tra le persone.

TIM è da lungo tempo Top Partner delle Nazionali Italiane di calcio, supportando attivamente tutte le squadre azzurre, inclusi i team maschili, femminili, giovanili, Futsal, Beach Soccer ed e-sport.

La colonna sonora degli spot, accompagnata da una pianificazione Digital Out Of Home e Web, è la hit dei Måneskin ‘Honey (Are U Coming?)’, creando un’atmosfera coinvolgente e accattivante su tutte le piattaforme di comunicazione.