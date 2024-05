Fiorentina e Napoli si dividono la posta: 2-2 al Franchi

Quattro gol e un punto a testa al termine di una partita combattuta tra Fiorentina e Napoli. Il 2-2 del Franchi permette ai viola di mantenere l’ottavo posto in classifica, che potrebbe garantire l’accesso alle competizioni europee nella prossima stagione, indipendentemente dal risultato della finale di Conference League contro l’Olympiacos del 29 maggio. Per il Napoli, il pareggio rappresenta un piccolo passo avanti nella lotta per l’Europa, anche se la vittoria continua a sfuggire da sei partite, con l’ultima ottenuta il 7 aprile contro il Monza.

La squadra di Calzona parte forte e trova il vantaggio dopo soli otto minuti. Prima azione pericolosa e gol subito dalla Fiorentina: una costante della stagione, anzi dell’era Italiano. Da un calcio d’angolo Rrahmani svetta sopra Martinez Quarta e insacca di testa, mettendo il pallone all’angolino, dove Terracciano non può arrivare.

La Fiorentina non si dà per vinta e cresce con il passare dei minuti. Beltran crea diverse occasioni pericolose, ma solo al 40′ un fallo di mano di Lobotka regala una punizione dal limite ai viola: Biraghi manda il pallone all’incrocio dei pali, traversa e rete, firmando il pareggio. Passano solo due minuti e un errore in uscita di Politano permette a Nzola di recuperare palla e battere Meret con un preciso diagonale, completando il ribaltone per la Fiorentina prima dell’intervallo.

Nella ripresa, la Fiorentina continua a dominare il possesso palla, ma il Napoli riesce a reagire. Al 57′, Kvaratskhelia si rende protagonista con una magistrale punizione che ristabilisce la parità. Al 62′, Politano ha l’opportunità di riportare in vantaggio i partenopei, ma il suo tiro si stampa sul palo. Il Napoli continua a cercare il gol del vantaggio con Rrahmani, che sfiora la doppietta personale con un colpo di testa fuori di poco. Al 79′, un intervento di Lobotka su Belotti induce l’arbitro Marchetti a concedere un rigore, ma il VAR interviene e la decisione viene revocata. Nei minuti finali, un diagonale di Raspadori fa tremare i tifosi viola, ma la palla esce di poco.

Il pareggio del Franchi, seppur utile per il morale, lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, che avrebbero preferito portare a casa i tre punti. La Fiorentina si prepara ora per la finale di Conference League, sperando di alzare il trofeo e garantire un posto in Europa League. Il Napoli, dal canto suo, deve ritrovare la vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione europea.