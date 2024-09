Vince l’Atalanta contro una Fiorentina che si è spenta al 44°

Fiorentina, rimonta subita e blackout difensivo: l’Atalanta vince 3-2

La Fiorentina esce da Bergamo con l’amaro in bocca dopo una sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta, una partita ricca di emozioni ma segnata da un preoccupante blackout difensivo nel finale del primo tempo. Nonostante due vantaggi, firmati da Quarta e Kean, i viola infatti non sono riusciti a mantenere il controllo della gara, facendosi rimontare dai nerazzurri.

Il primo tempo non ha tradito le aspettative in termini di spettacolo. La Fiorentina è partita forte, trovando il vantaggio al 15’ con Quarta e tornando in testa al 32’ grazie a Kean, che si è reso protagonista non solo con il gol ma anche colpendo un palo al 36’. Tuttavia, la difesa viola ha mostrato segni di fragilità, permettendo a Retegui di pareggiare al 20’ su una disattenzione di Ranieri.

Il vero momento chiave della gara è arrivato proprio nel finale di frazione: al 45’ De Ketelaere ha pareggiato di testa, e, nell’unico minuto di recupero, Lookman ha siglato il sorpasso atalantino con un’azione personale sulla fascia destra, completando la rimonta.

Nella ripresa, la Fiorentina ha provato a reagire, ma l’Atalanta ha saputo gestire il vantaggio con maturità, approfittando anche delle difficoltà dei viola nel cambiare ritmo e nel trovare soluzioni offensive efficaci. I cambi di Italiano non hanno sortito l’effetto sperato, anzi, hanno contribuito ad appesantire la manovra, lasciando alla Dea il controllo del match fino al triplice fischio.

Una sconfitta che lascia molti interrogativi sulla tenuta difensiva e sulla gestione dei momenti chiave della partita da parte della Fiorentina, soprattutto in trasferta contro squadre di alta classifica come l’Atalanta.