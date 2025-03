Pepito Day con Toldo, Joaquín, Gonzalo Rodríguez, Cigarini e Dessena

Il 22 marzo 2025 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si celebrerà la meravigliosa carriera di Giuseppe Rossi con una giornata a lui dedicata, il “Pepito Day”. L’ex campione italiano, uno dei talenti più luminosi del calcio italiano dell’ultimo ventennio, scenderà in campo per l’ultima volta, salutando i tifosi che lo hanno tanto amato, quelli della Fiorentina e di tutte le squadre di cui ha indossato fieramente i colori.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi il 12 febbraio nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza del Duomo a Firenze, il talento nato in New Jersey ha voluto presentare al pubblico i dettagli della festa, svelando alcuni degli ex compagni che saranno protagonisti dell’amichevole con calcio d’inizio previsto alle ore 18:00, il giusto tributo per rendere omaggio a un artista del pallone nella città che dell’arte fa il suo vanto più grande.

Sir Alex Ferguson, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, Antonio Cassano e Gabriel Omar Batistuta sono stati i primi a raccogliere l’invito di Rossi, leggende rimaste nel cuore e negli occhi degli appassionati di calcio. Accanto a loro, è stata confermata la presenza anche di Joaquín e Gonzalo Rodríguez, con cui Giuseppe Rossi ha condiviso lo spogliatoio della Fiorentina, Luca Cigarini e Daniele Dessena, ex compagni ai tempi del Parma, e Francesco Toldo, simbolo della Viola tra il 1993 e 2001. Nelle prossime settimane Giuseppe Rossi annuncerà altri ospiti direttamente sul suo profilo Instagram (@beppe787). L’hashtag di riferimento per la comunicazione social sarà #PepitoDay.

Il “Pepito Day” sarà anche il luogo per rievocare alcune delle tradizioni secolari che continuano a essere parte della quotidianità della Culla del Rinascimento con orgoglio, come l’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino. Costume e folclore si uniranno alla modernità, trovando espressione nella partecipazione straordinaria degli Street Clerks, gruppo pop rock fiorentino protagonista nel recente DopoFestival a Sanremo e in molti altri programmi di Alessandro Cattelan.

Organizzato da Oltre Consulting, con la collaborazione di ACF Fiorentina, il sostegno della Regione Toscana e Toscana Sportiva e il Patrocinio del Comune di Firenze, il Pepito Day si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti dell’anno.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket e online su vivaticket.com al prezzo speciale di €5 in tutti i settori per gli Under 10 e a partire da €10 per gli adulti. La festa potrà essere seguita anche su DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento, che trasmetterà la partita in diretta in modalità Freemium.