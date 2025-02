Lorenzo Colombo alla ricerca della consacrazione: può essere la sua miglior stagione finora

Dopo alcuni prestiti non troppo a buon fine, Lorenzo Colombo sta cercando di trovare il suo posto nel mondo del calcio italiano. L’attaccante di proprietà del Milan, infatti, non sembra essere riuscito a orientarsi ancora come un bomber ma, nell’avventura all’Empoli, almeno per adesso, sembrano essere emersi risultati incoraggianti.

L’analisi delle prestazioni attuali

Lorenzo Colombo, nato l’8 marzo 2002 a Vimercate, Italia, è un attaccante di 22 anni che milita nell’Empoli, in prestito dal Milan. Con un’altezza di 186 cm e un peso di 74 kg, Colombo è noto per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo. Durante la stagione 2024/2025, ha disputato 24 partite di Serie A, segnando 5 gol e fornendo 2 assist.

Colombo ha accumulato 1.737 minuti di gioco in campionato, con una media di 72 minuti per partita. Ha iniziato come titolare in 21 occasioni ed è subentrato dalla panchina in 3 partite. La sua media di gol è di 0,26 per 90 minuti, con un totale di 5 reti segnate. Ha inoltre fornito 2 assist, contribuendo in modo significativo all’attacco dell’Empoli.

Contributo offensivo

Nel corso della stagione, Colombo ha effettuato 35 tiri, con una media di 1,90 tiri per 90 minuti. Di questi, 14 sono stati nello specchio della porta, evidenziando una precisione di tiro del 40%. Il suo tasso di conversione dei tiri in gol è del 14,29%, indicando una discreta efficienza sotto porta.

Partecipazione al gioco

Oltre alle sue capacità di finalizzazione, Colombo partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Ha completato 270 passaggi su 385 tentativi, con una percentuale di successo del 70,13%. Ha inoltre realizzato 15 passaggi chiave, creando opportunità per i compagni di squadra.

Dribbling e possesso palla

Colombo ha tentato 37 dribbling, con una media di 2,01 per 90 minuti, riuscendo in 20 di essi. La sua percentuale di successo nei dribbling è del 54,05%, dimostrando una buona capacità nel superare gli avversari. Ha perso il possesso 41 volte, con una media di 2,23 perdite per 90 minuti.

Disciplina e difesa

Sul fronte disciplinare, Colombo ha ricevuto 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso. Ha commesso 32 falli e ne ha subiti 29, mostrando un equilibrio tra aggressività e correttezza. Difensivamente, ha contribuito con 18 tackle e ha vinto 110 duelli su 295, evidenziando il suo impegno anche nella fase di non possesso.

Confronto con le stagioni precedenti

Nella stagione precedente (2023/2024) con il Monza, Colombo ha disputato 25 partite di Serie A, segnando 4 gol e fornendo 1 assist. Questo indica un miglioramento nella stagione attuale con l’Empoli, sia in termini di gol che di assist.

Il suo apporto, quindi, si sta comunque rivelando fondamentale per l’Empoli, con il club toscano ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Secondo le quote serie a, i toscani dovranno lottare fino all’ultimo per poter mantenere la categoria. E D’Aversa spera che proprio Colombo possa aiutare la squadra a restare in Serie A.