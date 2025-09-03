La conferenza stampa di Hans Nicolussi Caviglia

Hans

Nicolussi

Caviglia

si

è

presentato

ai

giornalisti

al

WindTre

Media

Center

del

Rocco

B.

Commisso

Viola

Park.

Queste

le

sue

parole:

Sulla

Fiorentina:

“E’

arrivata

questa

opportunità,

sono

felice

di

essere

qua

in

questo

luogo.

Mi

piace

il

golf,

ci

sono

somiglianze

col

calcio:

devi

stare

nel

presente,

concentrarti

sul

gesto

tecnico.

Se

sei

con

la

testa

dentro

quello

che

stai

facendo,

poi

tutto

è

conseguenza”

Su

Moise

Kean:

“Con

Kean

ho

un

rapporto

fantastico.

Siamo

insieme

fin

dai

pulcini,

ci

lega

un

legame

veramente

forte.

Son

contento

di

giocare

insieme

quest’anno.

E’

un

ragazzo

per

bene.

Sono

contento

che

stia

facendo

bene,

se

lo

merita”

Sul

numero

di

maglia:

“Il

14

è

un

numero

a

cui

sono

legato

per

molti

aspetti:

è

la

data

di

nascita

di

mia

sorella,

e

mi

ispiro

a

Cruyff.

E’

stato

un

rivoluzionario

nel

calcio,

è

una

fonte

d’ispirazione.

Da

lui

prendo

alcuni

concetti,

nella

vita

e

sul

campo:

disciplina

e

creatività”

Sul

suo

ruolo:

“Sono

un

centrocampista

centrale,

sia

a

due

che

a

tre,

come

vertice

basso.

Ho

giocato

con

Fagioli,

ha

qualità

spiccate

nella

rifinitura.

Mi

piace

giocare

con

lui,

possiamo

coesistere.

Il

regista

non

è

solo

un

ruolo,

ma

anche

un

compito

all’interno

degli

spazi.

Significa

partecipare

attivamente

alla

costruzione

del

gioco.

Ma

non

solo:

la

cosa

più

importante

è

giocare

in

verticale.

Con

i

nostri

attaccanti

soprattutto..

Penso

sempre

a

lavorare

nel

quotidiano,

sul

campo.

Cercherò

di

dare

il

mio

contributo.

Il

Mister

ha

un

ventaglio

di

caratteristiche

a

disposizione,

è

un

vantaggio.

Nella

stagione

scorsa

ho

migliorato

le

mie

doti

da

leader,

sono

stato

protagonista.

Purtroppo

non

è

finita

nel

migliore

dei

modi,

ma

è

una

stagione

dalla

quale

posso

imparare

molto”

Sul

rapporto

con

Alfred

Duncan: “Con

lui

mi

sono

trovato

bene

sia

sul

campo

che

fuori,

ci

completiamo

come

caratteristiche.

Mi

ha

dato

indicazioni

per

Firenze.

A

lui

sono

legato”

Sulla

Conference:

“La

Conference

League

è

sicuramente

uno

stimolo

in

più,

e

giocare

più

partite

è

una

cosa

positiva.

Per

me

giocare

in

Europa

sarà

bello,

importante.

La

Fiorentina

ha

dimostrato

di

poter

arrivare

in

fondo,

e

cercheremo

di

farlo

anche

quest’anno”