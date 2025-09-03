La conferenza stampa di Hans Nicolussi Caviglia

Hans
Nicolussi
Caviglia
si
è
presentato
ai
giornalisti
al
WindTre
Media
Center
del
Rocco
B.
Commisso
Viola
Park.
Queste
le
sue
parole:
Sulla
Fiorentina:
“E’
arrivata
questa
opportunità,
sono
felice
di
essere
qua
in
questo
luogo.
Mi
piace
il
golf,
ci
sono
somiglianze
col
calcio:
devi
stare
nel
presente,
concentrarti
sul
gesto
tecnico.
Se
sei
con
la
testa
dentro
quello
che
stai
facendo,
poi
tutto
è
conseguenza”
Su
Moise
Kean:
“Con
Kean
ho
un
rapporto
fantastico.
Siamo
insieme
fin
dai
pulcini,
ci
lega
un
legame
veramente
forte.
Son
contento
di
giocare
insieme
quest’anno.
E’
un
ragazzo
per
bene.
Sono
contento
che
stia
facendo
bene,
se
lo
merita”
Sul
numero
di
maglia:
“Il
14
è
un
numero
a
cui
sono
legato
per
molti
aspetti:
è
la
data
di
nascita
di
mia
sorella,
e
mi
ispiro
a
Cruyff.
E’
stato
un
rivoluzionario
nel
calcio,
è
una
fonte
d’ispirazione.
Da
lui
prendo
alcuni
concetti,
nella
vita
e
sul
campo:
disciplina
e
creatività”
Sul
suo
ruolo:
“Sono
un
centrocampista
centrale,
sia
a
due
che
a
tre,
come
vertice
basso.
Ho
giocato
con
Fagioli,
ha
qualità
spiccate
nella
rifinitura.
Mi
piace
giocare
con
lui,
possiamo
coesistere.
Il
regista
non
è
solo
un
ruolo,
ma
anche
un
compito
all’interno
degli
spazi.
Significa
partecipare
attivamente
alla
costruzione
del
gioco.
Ma
non
solo:
la
cosa
più
importante
è
giocare
in
verticale.
Con
i
nostri
attaccanti
soprattutto..
Penso
sempre
a
lavorare
nel
quotidiano,
sul
campo.
Cercherò
di
dare
il
mio
contributo.
Il
Mister
ha
un
ventaglio
di
caratteristiche
a
disposizione,
è
un
vantaggio.
Nella
stagione
scorsa
ho
migliorato
le
mie
doti
da
leader,
sono
stato
protagonista.
Purtroppo
non
è
finita
nel
migliore
dei
modi,
ma
è
una
stagione
dalla
quale
posso
imparare
molto”
Sul
rapporto
con
Alfred
Duncan: “Con
lui
mi
sono
trovato
bene
sia
sul
campo
che
fuori,
ci
completiamo
come
caratteristiche.
Mi
ha
dato
indicazioni
per
Firenze.
A
lui
sono
legato”
Sulla
Conference:
“La
Conference
League
è
sicuramente
uno
stimolo
in
più,
e
giocare
più
partite
è
una
cosa
positiva.
Per
me
giocare
in
Europa
sarà
bello,
importante.
La
Fiorentina
ha
dimostrato
di
poter
arrivare
in
fondo,
e
cercheremo
di
farlo
anche
quest’anno”