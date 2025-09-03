Torres-Pianese, biglietti in vendita a partire da domani

L’US Pianese rende noto che a partire dalle ore 17:00 di domani, giovedì 4 settembre 2025, comincerà la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Vanni Sanna” di Sassari, validi per la 3ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Torres e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30 di sabato prossimo, 6 settembre 2025.
I tagliandi per il settore Curva Sud potranno essere acquistati:
– Online sul sito di VivaTicket (https://seftorrescalcio.vivaticket.it/it/event/serie-c-sassari-torres-2025-26-torres-vs-pianese/277310)
– Nei punti vendita autorizzati VivaTicket
Il costo unico del biglietto è di € 12,00 esclusi costi di prevendita.
La vendita dei biglietti sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 5 settembre 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.
