La Fiorentina Under 15 protagonista alla 3ª Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio

Dal
2
al
6
settembre
2025
Pescara
e
Montesilvano
accolgono
la
terza
edizione
della
“Scudetto
Cup
Gabriele
d’Annunzio”,
una
manifestazione
che
richiama
alcune
delle
più
prestigiose
realtà
calcistiche
italiane
dedicata
alla
categoria
Under
15.
La
Fiorentina
Under
15,
inserita
nel
Girone
A
insieme
a
Napoli
e
Pescara e
guidata
da
Mister
Matia
Balestracci,
si
prepara
a
vivere
un’importante
settimana
di
calcio
e
formazione,
con
l’obiettivo
di
confrontarsi
con
alcuno
delle
migliori
scuole
giovanili
del
Paese
e
mettere
in
campo
il
talento
del
proprio
settore
giovanile.
Il
calendario
dei
viola
-
Martedì
2
settembre
@
Campo
San
Marco
di
Pescara
Pescara
–
Fiorentina
-
Mercoledì
3
settembre
@
Stadio
Comunale
di
Montesilvano
Napoli
–
Vincente
1ª
gara
del
Girone
A
-
Giovedì
4
settembre
@
Stadio
Comunale
di
Montesilvano
Napoli
–
Perdente
1ª
gara
del
Girone
A
In
palio
l’accesso
alle
semifinali
di
venerdì
5
settembre,
che
metteranno
di
fronte
le
prime
due
classificate
di
ciascun
girone.
A
chiudere
il
torneo,
le
finali
allo
Stadio
Adriatico
di
Pescara
nella
giornata
di
sabato
6
settembre.