La Fiorentina Under 15 protagonista alla 3ª Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio

Dal



2

al

6

settembre

2025

Pescara

e

Montesilvano

accolgono

la

terza

edizione

della



“Scudetto

Cup

Gabriele

d’Annunzio”,

una

manifestazione

che

richiama

alcune

delle

più

prestigiose

realtà

calcistiche

italiane

dedicata

alla

categoria



Under

15.

La

Fiorentina

Under

15,

inserita

nel



Girone

A

insieme

a



Napoli

e



Pescara e

guidata

da



Mister

Matia

Balestracci,

si

prepara

a

vivere

un’importante

settimana

di

calcio

e

formazione,

con

l’obiettivo

di

confrontarsi

con

alcuno

delle

migliori

scuole

giovanili

del

Paese

e

mettere

in

campo

il

talento

del

proprio

settore

giovanile.

Il

calendario

dei

viola



Martedì

2

settembre

@

Campo

San

Marco

di

Pescara





Pescara

–

Fiorentina



Mercoledì

3

settembre

@

Stadio

Comunale

di

Montesilvano





Napoli

–

Vincente

1ª

gara

del

Girone

A



Giovedì

4

settembre

@

Stadio

Comunale

di

Montesilvano





Napoli

–

Perdente

1ª

gara

del

Girone

A

In

palio

l’accesso

alle



semifinali

di

venerdì

5

settembre,

che

metteranno

di

fronte

le

prime

due

classificate

di

ciascun

girone.

A

chiudere

il

torneo,

le



finali

allo

Stadio

Adriatico

di

Pescara

nella

giornata

di

sabato

6

settembre.