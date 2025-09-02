Posted on by

La Fiorentina Under 15 protagonista alla 3ª Scudetto Cup Gabriele d’Annunzio

Dal

2
al
6
settembre
2025
Pescara
e
Montesilvano
accolgono
la
terza
edizione
della

“Scudetto
Cup
Gabriele
d’Annunzio”,
una
manifestazione
che
richiama
alcune
delle
più
prestigiose
realtà
calcistiche
italiane
dedicata
alla
categoria

Under
15.

La
Fiorentina
Under
15,
inserita
nel

Girone
A
insieme
a

Napoli
e

Pescara e
guidata
da

Mister
Matia
Balestracci,
si
prepara
a
vivere
un’importante
settimana
di
calcio
e
formazione,
con
l’obiettivo
di
confrontarsi
con
alcuno
delle
migliori
scuole
giovanili
del
Paese
e
mettere
in
campo
il
talento
del
proprio
settore
giovanile.

Il
calendario
dei
viola


  • Martedì
    2
    settembre
    @
    Campo
    San
    Marco
    di
    Pescara



    Pescara

    Fiorentina


  • Mercoledì
    3
    settembre
    @
    Stadio
    Comunale
    di
    Montesilvano



    Napoli

    Vincente

    gara
    del
    Girone
    A


  • Giovedì
    4
    settembre
    @
    Stadio
    Comunale
    di
    Montesilvano



    Napoli

    Perdente

    gara
    del
    Girone
    A

In
palio
l’accesso
alle

semifinali
di
venerdì
5
settembre,
che
metteranno
di
fronte
le
prime
due
classificate
di
ciascun
girone.
A
chiudere
il
torneo,
le

finali
allo
Stadio
Adriatico
di
Pescara
nella
giornata
di
sabato
6
settembre.