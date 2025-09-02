Le parole del Direttore Sportivo azzurro Roberto Gemmi al termine della sessione estiva di calciomercato
Questo pomeriggio nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, in chiusura della sessione estiva di calciomercato, ha parlato il Direttore Sportivo azzurro Roberto Gemmi; ascolta le sue parole su Empoli Football Channel
