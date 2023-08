Spareggi di Conference League, tutte le partite

Il sorteggio degli spareggi della UEFA Europa Conference League 2023/24 si è svolto presso la Casa del calcio europeo di Nyon (Svizzera) lunedì 7 agosto.

Spareggi di Conference League (teste di serie in grassetto)

Percorso Campioni

FC Ballkani (KOS) / Lincoln Red Imps FC (GIB) – FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC BATE Borisov (BLR)

FK Žalgiris Vilnius (LTU) / BK Häcken (SWE) – Hamrun Spartans FC (MLT) / Ferencvárosi TC (HUN)

FC Struga (MKD) / FC Swift Hesper (LUX) – HŠK Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL)

FCV Farul Constanța (ROU) / FC Flora Tallinn (EST) – Qarabağ FK (AZE) / HJK Helsinki (FIN)FC Astana (KAZ) / PFC Ludogorets 1945 (BUL) – Valmiera FC (LVA) / FK Partizani (ALB)

Percorso principale

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / PFC Levski Sofia (BUL) – Eintracht Frankfurt (GER)

FC Dila Gori (GEO) / APOEL FC (CYP) – KAA Gent (BEL) / MKS Pogoń Szczecin (POL)

KKS Lech Poznań (POL) / FC Spartak Trnava (SVK) – SK Slavia Praha (CZE) / SC Dnipro-1 (UKR)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) / FC Aktobe (KAZ) – FK Bodø/Glimt (NOR) / FC Pyunik (ARM)

FC Tobol Kostanay (KAZ) / Derry City FC (IRL) – FC Viktoria Plzeň (CZE) / Gzira United FC (MLT)

Hibernian FC (SCO) / FC Luzern (SUI) – Aston Villa FC (ENG)

Omonoia FC (CYP) / FC Midtjylland (DEN) – Legia Warszawa (POL) / FK Austria Wien (AUT)

LOSC Lille (FRA) – B36 Tórshavn (FRO) / HNK Rijeka (CRO)

Olympiacos FC (GRE) / KRC Genk (BEL) – Adana Demirspor (TUR) / NK Osijek (CRO)

Fenerbahçe SK (TUR) / NK Maribor (SVN) – FC Twente (NED) / Riga FC (LVA)

Aris Thessaloniki FC (GRE) / FC Dynamo Kyiv (UKR) – Beşiktaş JK (TUR) / Neftçi PFK (AZE)

FC Santa Coloma (AND) / AZ Alkmaar (NED) – FC Arouca (POR) / SK Brann (NOR)

SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN) – ACF Fiorentina (ITA)

Rosenborg BK (NOR) / Heart of Midlothian FC (SCO) – HNK Hajduk Split (CRO) / PAOK FC (GRE)

Fotbal Club FCSB (ROU) / FC Nordsjælland (DEN) – Sabah (AZE) / FK Partizan (SRB)

CA Osasuna (ESP) – Club Brugge (BEL) / KA Akureyri (ISL)

AEK Larnaca FC (CYP) / Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) – NK Celje (SVN) / FC Neman Grodno (BLR)

Percorso Campioni

Condizioni del sorteggio

Come stabilito dai paragrafi 13.05 e 13.06 del Regolamento della UEFA Europa Conference League 2023/24, l’amministrazione UEFA ha formato gironi e teste di serie per il sorteggio degli spareggi in base alla fase di ingresso dei club nella competizione. Le squadre che entrano dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League erano teste di serie rispetto alle squadre che provenivano dal terzo turno di qualificazione del percorso Campioni di UEFA Europa Conference League.

Le 10 squadre (le cinque vincitrici del percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League, indicate ai fini del sorteggio come Vincenti Partite 1-5, e le cinque squadre che accedono dal terzo turno di qualificazione del percorso Campioni di UEFA Europa League, indicate ai fini del sorteggio come Partite 1-5) sono state suddivise in un girone da quattro squadre (Gruppo 1) e uno da sei squadre (Gruppo 2).

All’interno di ogni girone, le squadre erano divise in un numero uguale di teste di serie e non teste di serie.

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre del Kosovo e della Bosnia-Erzegovina non potevano essere sorteggiate contro.

Eventuali cambi di data e inversioni di campo saranno comunicati per iscritto ai club e alle federazioni nazionali entro oggi 8 agosto entro le ore 18:00 CET.