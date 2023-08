Arezzo: gli allenamenti e le due amichevoli della settimana

Dopo la giornata libera concessa alla prima squadra la ripresa degli allenamenti è fissata per questa mattina quando alle 9:30 sul campo del ‘Giusy Conti’ di Rigutino prenderà il via una nuova settimana di lavoro agli ordini di mister Paolo Indiani. Nei prossimi giorni in calendario anche due amichevoli.

Allenamenti

Lunedì 7 agosto: ore 9:30; ore 17:30.

Martedì 8 agosto: ore 9:30; ore 17:30.

Mercoledì 9 agosto: ore 9:30; Arezzo-Sporting Trestina ore 17:00 stadio comunale ‘Città di Arezzo’.

Giovedì 10 agosto: ore 17:30.

Venerdì 11 agosto: ore 9:30; ore 17:30.

Sabato 12 agosto: ore 9:30; Seravezza-Arezzo ore 18:00 stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza.

Domenica 13 agosto: riposo.

Il programma degli allenamenti potrebbe subire delle modifiche.

Le prossime amichevoli dell’Arezzo

Appuntamento mercoledì al ‘Città di Arezzo’ contro lo Sporting Trestina, appena tornato in serie D, e sabato in casa del Seravezza sul sintetico del ‘Buon Riposo’. Di seguito il programma di lavoro.