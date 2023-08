Rimini-Arezzo, via alla prevendita

Partirà questo pomeriggio, dopo le ore 17 la prevendita di Rimini-Arezzo, partita in programma venerdì 1° settembre e valida come prima giornata del campionato di Lega Pro girone B 2023-2024.

I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket, e non è necessaria la tessera del tifoso per poter prendere parte alla trasferta. Ad Arezzo i punti vendita che fanno parte del circuito sono:

Snai Vincendo – Via Trasimeno 2, Arezzo [dalle ore 10:00 alle ore 21:00]

Tabaccheria Veri – Loc. Bagnoro, Arezzo [dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30]

Punto Snai – Via Cupa, Castiglion Fiorentino [dalle ore 11:00 alle ore 23:00]

Il costo di ciascun tagliando per il settore ospiti è di 11 euro più prevendita (dai 4 anni a salire), acquistabili sono con pagamento elettronico. Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI giovedì 31/08 ore 19:00. Il giorno della gara NON SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE biglietti per il SETTORE OSPITI.

Le autorità di pubblica sicurezza invitano i tifosi amaranto che seguiranno il Cavallino in questa trasferta a seguire la viabilità consigliata per raggiungere lo stadio, ed in particolare ad utilizzare l’uscita ‘Rimini Sud‘ e da qui seguendo le indicazioni per il settore ospiti per arrivare all’impianto sportivo.

