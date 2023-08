Etrit Berisha è un nuovo calciatore azzurro

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha.

Etrit Berisha è un portiere di nazionalità albanese nato a Pristina il 10 marzo 1989. Cresce nel settore giovanile del KF 2 Korriku, in Kosovo, e successivamente nel Kalmar con cui nel 2010 fa il suo esordio in Allsvenskan, la massima serie svedese. Sarà la prima di 14 presenze complessive in campionato. Etrit trova spazio con regolarità, giocando 61 gare nelle due stagioni seguenti. Nel 2012/2013 Berisha segna tre reti, tutte su rigore: una nella gara di qualificazione all’Europa League e due in campionato, la seconda nella vittoria per 1-0 con l’Halmstad, nell’ultima partita con il Kalmar. A garantirsi il ragazzo è infatti la Lazio. L’esordio in Serie A arriva il 6 gennaio 2014, nel successo per 1-0 sull’Inter, con la sua prima stagione in Italia che si conclude con 17 presenze in campionato, 4 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Mentre l’anno dopo Berisha scende in campo in 10 occasioni in Serie A e 7 in Coppa Italia, arrivando fino alla finale. Ad agosto 2015 Berisha gioca la prima gara di Champions League, nel turno preliminare con il Bayern Leverkusen, chiudendo la stagione con 20 apparizioni. Nella seguente sessione di mercato estiva, la Lazio lo cede in prestito all’Atalanta dove fa l’esordio a settembre contro il Cagliari. L’esperienza in nerazzurro dura tre stagioni per un totale di 91 presenze. Dopo due campionati con la Spal, uno in Serie A e l’altro in Serie B, Etrit passa al Torino. In granata Berisha scende in campo in 11 occasioni. Con la Nazionale albanese, debutta a maggio 2012 nell’amichevole con l’Iran, gioca gli Europei del 2016 per un bilancio complessivo di 76 match.