Arezzo: un secolo alle spalle, il futuro è tutto da scrivere

Festa grande al ‘Città di Arezzo’ per i cento anni della società amaranto. Davanti ad una tribuna gremita di tifosi hanno sfilato molti dei protagonisti della storia del Cavallino ed è stata ripercorsa la storia amaranto dagli albori ai giorni nostri.

La serata è iniziata con la presentazione di tutte le giovanili amaranto che hanno sfilato fra gli applausi dei presenti. Dopo una splendida esibizione degli atleti della Ginnastica Petrarca, altra società cittadina con oltre cento anni di storia, la serata è entrata nel vivo annunciata da uno splendido video che in pochi minuti ha fatto rivivere a tutti le tappe più significative di questo secolo calcistico. Da lì in avanti gli ospiti ed i filmati si sono susseguiti sul prato dello stadio facendo ripercorrere ai tifosi i momenti esaltanti della storia amaranto. Ecco quindi la prima promozione in B del 1966, la splendida cavalcata dell’Arezzo di Terziani ed Angelillo del 1982, i cinque anni dell’era Cosmi che riportò l’Arezzo dalla serie D ad un passo dalla B, il trionfo di Somma del 2004 fino ad arrivare alla conquista della promozione dello scorso maggio. Spazio anche alle tappe più buie ed alla battaglia totale vinta a Carrara nel 2018. Ovazioni ed applausi per tutti gli intervenuti con un pizzico di commozione quando il presidente Guglielmo Manzo ha regalato a Gessica Casolari, cugina dell’indimenticato Lauro Minghelli, la maglietta ufficiale di questa stagione. Alla fine tutti attorno alla torta celebrativa a suggello di una serata da ricordare

/ Foto ss.arezzo per uso editoriale