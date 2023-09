Accesso e biglietti per Carrarese-Vis Pesaro, tutto quel che c’è da sapere

In occasione della gara CARRARESE vs VIS PESARO in programma sabato 16/09/2023 c/o Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara con inizio alle ore 18:30, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di acquisto dei biglietti e di accesso allo stadio.

La prevendita per i sostenitori locali è attiva DA LUNEDI’ 11/09/2023 dove sarà possibile acquistare i biglietti di SETTORE GRADINATA e SETTORE TRIBUNA on-line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Le biglietterie dello stadio (locali APT Viale XX Settembre) apriranno alle ore 17:00.

PREZZI DEI BIGLIETTI

 GRADINATA INTERO € 10,00 più diritto di prevendita

 GRADINATA RIDOTTO € 7,00 più diritto di prevendita

 TRIBUNA ONORE € 35,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA CENTRALE € 30,00 più diritto di prevendita

 TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO € 20,00 più diritto di prevendita

 TRIBUNA LATERALE € 22,00 più diritto di prevendita;

 TRIBUNA LATERALE RIDOTTO € 16,00 più diritto di prevendita

Riduzione valida per donne, over 75 anni ed under 10 anni. Ingresso gratuito per gli infanti senza diritto di posto nel Settore Tribuna dello stadio.

Biglietti tifosi ospiti

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI con le seguenti modalità:

 on – line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.

PREZZI DEI BIGLIETTI:

 INTERO € 10,00 più diritto di prevendita;

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva DA LUNEDI’ 11/09/2023 e FINO ALLE ORE 19.00 di VENERDI’ 15/09/2023. PER POTER ACCEDERE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE MODALITA’ DI ACCESSO DETTAGLIATE DI SEGUITO.

Procedendo con le operazioni di acquisto, l’acquirente accetta e dichiara di possedere i suddetti requisiti che saranno verificati al momento dell’accesso allo Stadio.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO DEI MARMI – 4 OLIMPIONICI AZZURRI:

Ricordando che l’acquisto del biglietto comporta la tacita accettazione del regolamento d’uso dell’ impianto, per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità ed il tagliando/pass