Coppa, fiera del gol tra Arezzo e Lucchese (3-4)

Primo turno di Coppa Italia di Serie C amaro per l’Arezzo, sceso in campo alle 14 contro la Lucchese dell’ex Gorgone. Una partita combattuta e molto aperta, con tante occasioni e una girandola di gol, che alla fine regalano il passaggio del turno ai rossoneri, oggi in maglia bianca.

Dopo i primi minuti di sofferenza e correndo qualche rischio di troppo, gli amaranto vengono fuori e trovano il vantaggio al 25′ grazie ad una bella azione personale di Iori, autore di un gran tiro sul quale Coletta non può arrivare. Il pareggio ospite al 39′ con Romero, abile a saltare più alto di tutti ed infilare Borra sul primo palo. Due minuti dopo il vantaggio della Lucchese, stavolta firmato Yeboah, che dopo un rimpallo in area di rigore approfitta del pallone che rimane li per battere ancora l’estremo difensore amaranto. Immediata però la reazione dell’Arezzo, che allo scadere del primo tempo trova il 2-2 parziale con un gran gol in mezza rovesciata di Castiglia. Al rientro dall’intervallo, dopo nemmeno un minuto, Romero trova la doppietta personale su punizione. Il tiro, deviato, inganna Borra che non riesce ad impedire al pallone di infilarsi in rete. Al 72′ minuto il nuovo pareggio amaranto, quando Foglia ruba palla ad un incerto Tumbarello e infila Coletta con un diagonale chirurgico sul secondo palo. Dieci minuti dopo il gol vittoria degli ospiti, quando Russo ruba palla a Gaddini sulla tre quarti per andare poi a concludere dai 20 metri. Nel concitato e nervoso finale rosso diretto per Lazzarini, autore di un fallaccio da dietro a metà campo. Il triplice fischio chiude la gara e manda la Lucchese al secondo turno.

AREZZO

Borra, Montini (63′ Coccia), Poggesi, Risaliti, Zona (46′ Foglia), Lazzarini, Damiani (63′ Renzi), Castiglia (80′ Gaddini), Guccione, Kozak (71′ Crisafi), Iori

A disposizione: Trombini, Ermini, Bianchi

Allenatore: sig. Paolo Indiani

LUCCHESE

Coletta, Quirini, Sabbione, Merletti, Visconti, Tumbarello (77′ Russo), Djibril (89′ Gucher), Sueva, Yeboah (69′ Magnaghi), Perotta (69′ Guadagni), Romero (77′ Cnagianiello)

A disposizione: Berti, Chiorra, Alagna, Tiritello, Fedato, Leone, De Maria

Allenatore: sig. Giorgio Gorgone

ARBITRO: sig. Andrea Zoppi (Firenze)

1° ASSISTENTE: sig. Francesco Macchi (Gallarate)

MARCATORI: 25′ Iori (A), 39′ Romero (L), 41′ Yeboah (L), 45′ Castiglia (A), 46′ Romero (L), 72′ Foglia (A), 83′ Russo (L)

ESPULSI: Lazzarini

