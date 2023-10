Arezzo sprecone, la Recanatese ringrazia

L’Arezzo è uscito con un brutto colpo al morale da quel di Recanati, nonostante il controllo del gioco per buona parte della partita. Gli amaranto, tuttavia, hanno peccato sotto porta, un peccato che alla fine si è rivelato fatale. La Recanatese ha sfruttato al meglio le prime due occasioni concesse, incassando una preziosa vittoria con i gol di Sbaffo (il suo primo della stagione) e Carpani.

Gli amaranto, dal canto loro, hanno avuto almeno quattro palle gol, ma sono stati incapaci di mettere il pallone in rete, nonostante i buoni tentativi. Anche il portiere avversario, Meli, ha svolto un ruolo importante, respingendo i colpi di testa di Gucci.

Il primo tempo ha visto l’Arezzo controllare il gioco, ma sono stati gli errori difensivi a pesare. Sbaffo, il capitano dei giallorossi, ha siglato il suo primo gol stagionale al 19′, grazie a una disattenzione della difesa amaranto. Dopo il vantaggio, la Recanatese si è difesa bene, costringendo l’Arezzo a cercare spazi in uno spazio ristretto.

Nel secondo tempo, l’Arezzo ha cercato in tutti i modi di rimontare, ma ha trovato nuovamente il gol avversario. Carpani ha segnato il secondo gol della Recanatese in contropiede al 16′, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria.

Gli amaranto hanno cercato una reazione, ma sembravano essersi esauriti fisicamente. Nonostante il tentativo di cambiare le carte in tavola con le sostituzioni, l’Arezzo non è riuscito a trovare il fondo della rete.

Il risultato finale è stato 2-0 a favore della Recanatese, un punteggio che non riflette appieno le occasioni create dall’Arezzo.

Gli highlights di Recanatese-Arezzo 2-0

Una partita che lascerà l’amaranto con l’amaro in bocca, ma che li spingerà a lavorare sodo per migliorare in vista delle prossime sfide.

[Il video contiene il servizio di Tele Etruria]