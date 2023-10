“Bravi e fortunati”, Dal Canto schietto dopo la vittoria con l’Ancona

Al termine della sfida Carrarese-Ancona( 1-0), dalla sala stampa dello stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni dei protagonisti raccolte dal sito ufficiale carraresecalcio1908.it/



Mister Alessandro Dal Canto:” Questo pomeriggio è stata disputata una buonissima partita e poi siamo stati bravi e fortunati a trovare ,perché cercato con insistenza, l’episodio che ci ha dato ragione.

Le partite di questo tipo seguono il canovaccio di chi si trova a difendere ma non abbiamo mai perso il pallino del gioco e la lucidità di trovare soluzioni non solo per vie centrali che sono risultate ,per ovvie ragioni, intasate ma anche sugli esterni.

La squadra, anche dopo Gubbio, non ha perso le proprie certezze perché i ragazzi lavorano bene con determinazione e idee chiare.

Ad ogni modo , le partite sono complicate per tutte e non esistono risultati acquisiti perché poi bisogna essere bravi a trovare la via giusta per ottenere i punti.

La convinzione che ho ,dettata dall’esperienza, è che per essere vincenti occorre essere uniti e fare blocco comune tra giocatori, staff, società , tifosi e città.

Non serve mugugnare per qualche passaggio sbagliato ma occorre appoggio e sostegno in un clima positivo perché solo così arrivano i risultati.

Comunque, se le situazioni non tornano, c’è il sottoscritto che risponde su tutto ciò che parrebbe funzionare meno.

Le valutazioni ,poi, trasferiamole più avanti ed adesso concentriamoci sulle difficoltà delle partite e sui punti da ottenere perché le sfide puoi vincerle anche al 96′ ,come oggi ,se tutti remano dalla stessa parte.”

Il centrocampista Emanuele Zuelli:”Una gioia enorme trovare il goal della liberazione.

I punti in palio erano pesanti per tutti, un pó per riprendere la strada dopo Gubbio ed anche per non perdere terreno da chi ci precede in classifica.

Personalmente, sono convinto di essere in una squadra forte con il centrocampo e gli altri reparti all’altezza delle migliori.

Oggi sono entrato e l’unico pensiero era attaccare e trovare il goal da tre punti.

In realtà, ho provato in due occasioni precedenti ma poi è venuto fuori il guizzo giusto, per fortuna.”

Il difensore Marco Imperiale:” Tre punti di grande importanza in una partita molto complicata ,per assurdo e soprattutto, dopo essere rimasti in superiorità numerica .

L’Ancona si è abbassato molto e ha stretto tutte le linee di passaggio costringendoci ad un possesso palla che ,però, non ci ha dato molti sbocchi.

Solo con una prodezza e con una giocata si sarebbe potuto trovare il pertugio e così è stato.

Ultimamente non segnamo molto ma abbiamo giocatori davanti di qualità ed esperienza che appena troveranno la porta una volta ci faranno divertire.

I nostri attaccanti stanno facendo un lavoro straordinario, con i goal che non potranno che arrivare, le prestazioni risalteranno anche di più. “