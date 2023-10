Carrarese all’ultimo respiro: Zuelli regala 3 punti con un gol da brividi

Vendicata, per quanto possibile, la beffa dei play-off contro l’Ancona con una vittoria da cardiopalma.

Non è stata facile per la Carrarese. Nonostante un’intera metà gara giocata in superiorità numerica, i padroni di casa hanno faticato a trovare il gol, ma alla fine è arrivato in un modo che ha premiato i tifosi rimasti fermi all’interno dell’impianto fino all’ultimo secondo.

La partita è iniziata con entrambe le squadre che cercavano di prendere in mano le redini del gioco, ma è stato l’Ancona a rendersi pericoloso per primo con Dutu, che al 2′ ha sfiorato il gol di testa da pochi passi, mandando la palla sopra la traversa. La Carrarese ha risposto al 5′ con un colpo di testa di Panico, ma senza impensierire il portiere avversario. Gli sforzi di Paolucci (8′) e Palmieri (16′) sono rimasti senza successo. Ma mentre il primo tempo si svolgeva senza gol, la Carrarese stava chiaramente guadagnando il controllo del campo.

Col passare dei minuti, i padroni di casa hanno intensificato la pressione, sfiorando il gol in diverse occasioni. Capello ha creato il primo vero pericolo al 20′, ma il portiere avversario, Perucchini, è stato bravo a respingere la sua conclusione. La Carrarese ha continuato a spingere, e al 42′, Peli è stato espulso per un fallo da dietro su Della Latta, lasciando l’Ancona in inferiorità numerica.

Alla fine del recupero, il tiro di Zuelli – un rasoterra secco e preciso – è stato un capolavoro, siglando la vittoria per la Carrarese. La rete è giunta nel settimo minuto di recupero, e ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, dimostrando ancora una volta che nel calcio, ogni minuto conta. Un trionfo meritato per la Carrarese, e una vittoria che sarà ricordata per molto tempo.

