Arezzo, il sondaggio aperto ai tifosi per la nuova mascotte

Nel 2024, l’Arezzo introdurrà la sua mascotte, e chi meglio dei tifosi per contribuire a darle un nome?

Il club ha lanciato un entusiasmante sondaggio sui propri canali social, chiedendo ai sostenitori, specialmente ai più giovani, di partecipare alla decisione cruciale.

La mascotte, un adorabile cavallino 🐎, sarà il nuovo volto del club e avrà il compito di portare gioia e spirito positivo durante le partite e gli eventi. Per coinvolgere al massimo la community, l’Arezzo ha lanciato un appello aperto per suggerimenti, chiedendo ai tifosi di commentare o inviare messaggi privati con le loro idee.

Ma la partecipazione non si ferma qui. I tifosi possono esprimere il loro supporto per un nome preferito mettendo un 👍 al commento corrispondente. La proposta più votata sarà poi selezionata come nome ufficiale della mascotte, creando un legame speciale tra la squadra e i suoi appassionati sostenitori.

Come partecipare alla scelta della nuova mascotte dell’Arezzo



Questa iniziativa dimostra l’impegno dell’Arezzo nel coinvolgere attivamente la sua fan base e nell’instaurare un forte senso di appartenenza.

I tifosi sono invitati a partecipare numerosi e a contribuire a dare un nome memorabile alla nuova mascotte che accompagnerà il club in tutte le sue avventure del 2024.