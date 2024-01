Due giovani amaranto in rappresentativa Under 15 Serie C

Ci sono anche due giocatori amaranto tra i convocati della rappresentativa Under 15 di serie C che giovedì affronterà l’Italia Under 15 al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Si tratta del centrocampista Niccolò Miniati e dell’attaccante Tommaso Postiglione che domani mattina si ritroveranno a Coverciano prima per la riunione tecnica e una visita del “Club Italia” e poi nel pomeriggio per l’allenamento sotto la guida del selezionatore Daniele Arrigoni.

La gara amichevole con gli azzurri è invece in programma giovedì 11 alle ore 15.