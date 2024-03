Attiva la prevendita dei biglietti per Gubbio-Arezzo

È attiva da oieri la prevendita dei biglietti per Gubbio-Arezzo, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Lega C NOW 2023/2024 in programma martedì 5 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio comunale ‘Pietro Barbetti’ di Gubbio.

La società eugubina ha messo a disposizione 1175 tagliandi di curva al prezzo unico di 10 euro e 116 tagliandi di tribuna laterale al prezzo di 18 euro (over 65 14 euro, donne 8 euro, under 18 5 euro, under 14 2 euro). Per i nati dal 2017 l’ingresso è omaggio ed il tagliando va richiesto inviando una mail con i dati anagrafici del minore e dell’accompagnatore all’indirizzo asgubbiobiglietteria@gmail.com

I biglietti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket e presso i seguenti punti vendita:

Snai Vincendo – Via Trasimeno 2, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00]

Tabaccheria Veri – Loc. Bagnoro, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 12:30]. Chiuso il mercoledì.

Punto Snai – Via Cupa, Castiglion Fiorentino [tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 23:00]

Nei tre punti vendita indicati è possibile acquistare i biglietti solo con pagamento elettronico.

La vendita terminerà alle ore 19 di lunedì 4 marzo.