Nessuna sosta nella preparazione dei nerazzurri

Il Pisa Sporting Club è tornato ad allenarsi questa mattina, poche ore dopo la sfida con il Modena valida per il turno infrasettimanale del campionato Cadetto.

La squadra nerazzurra non osserverà turni di riposo in questa intensa settimana che si concluderà domenica prossima (ore 16.15) con la sfida al Cittadella, in programma allo Stadio “Tombolato”.

Il programma degli allenamenti orientato alla sfida con i veneti è iniziato, come detto, questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” con una seduta ovviamente differenziata in base ai diversi carichi di lavoro e ai calciatori scesi in campo nel match con il Modena; venerdì (pomeriggio) allenamento tecnico-tattico già programmato nuovamente a San Piero e quindi sabato (mattina) rifinitura sul prato dell’Arena prima della partenza per il ritiro pregara in Veneto.

Sempre nel pomeriggio il Pisa Sporting Club informa di aver convocato tutti gli organi di comunicazione ad una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 6 marzo p.v. (ore 11.00) presso la sala “Passaponti” dell’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”. Durante l’incontro, riservato esclusivamente ai media accreditati, il Presidente Giuseppe Corrado affronterà le tematiche principali riguardanti il momento attuale, l’attività della Società e l’avanzamento dei progetti già avviati