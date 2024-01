Lega Pro, la programmazione 2024 del canale YouTube

Prende vita il nuovo palinsesto del canale YouTube della Lega Pro.

Tante le novità: dal nuovo talk show AperiC con interviste e dibattiti, alla trasmissione delle partite dei campionati di Primavera 3 e 4, che vanno ad integrarsi agli highlights di tutte le partite di Serie C NOW.

AperiC

Speciale new entry sarà l’inedito programma sulla Serie C NOW con Sarah Castellana a condurre AperiC, tutti i mercoledì alle 19, dove si analizzeranno a trecentosessanta gradi i gironi del campionato di Serie C NOW. Previsti ospiti d’eccezione come giornalisti, legends o rappresentanti delle sessanta squadre tra allenatori, giocatori, presidenti e direttori sportivi.

Social Corner e Top Gol

Social Corner e Top Gol, le due rubriche principali che celebreranno rispettivamente i migliori momenti social della settimana ed i gol più belli della giornata trascorsa, saranno accompagnate da nuovi format e contenuti ogni settimana con tanto di interviste e focus su città, club e protagonisti di Serie C NOW.

Previsti, nella puntata inaugurale, un intervento del Presidente Lega Pro Matteo Marani ed un collegamento con il giornalista Nicola Binda della Gazzetta dello Sport.

Diretta Primavera 3 e Primavera 4

Sul canale arrivano anche le partite dei Campionati Primavera 3 e Primavera 4 con Fiorenzuola – Carrarese del 13 gennaio 2024 e Pontedera – Virtus Verona che si giocherà, invece, giorno 20 gennaio 2024.