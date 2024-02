Doppia operazione di mercato per l’Arezzo: arriva Ekuban parte Iori

Doppia operazione di mercato per l’Arezzo nell’ultimo giorno di contrattazioni.

In amaranto arriva l’attaccante Joseph Ekuban dal Monterosi, mentre Mattia Iori va al Lumezzane in prestito oneroso fino al termine della stagione.

Ekuban in breve

Ekuban, classe 2000, ghanese, in questa stagione ha all’attivo 15 presenze con la formazione laziale mentre le sue presenze complessive in serie C sono 95 con 6 gol all’attivo. Il fratello Caleb gioca in serie A con il Genoa ed ha realizzato uno splendido gol in rovesciata nell’ultimo turno contro il Lecce. Arriva con contratto fino a fine campionato con opzione a favore dell’Arezzo per la stagione successiva.