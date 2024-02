È attiva la prevendita per Cesena-Arezzo

È attiva dalle ore 15 di questo pomeriggio la prevendita dei biglietti per Cesena-Arezzo, gara valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Lega C NOW 2023/2024 e in programma martedì 13 febbraio alle ore 20:45 presso l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

Il costo del tagliando di accesso al settore ospiti è di euro 14,00 (Under 18 euro 8,00 – Under 14 euro 5,00), con chiusura delle vendite fissata alle ore 19:00 di lunedì 12 febbraio. Ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni

I biglietti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket e presso i seguenti punti vendita:

Snai Vincendo – Via Trasimeno 2, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00]

– Via Trasimeno 2, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00] Tabaccheria Veri – Loc. Bagnoro, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 12:30]

– Loc. Bagnoro, Arezzo [tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 e domenica dalle 9:00 alle 12:30] Punto Snai – Via Cupa, Castiglion Fiorentino [tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 23:00]

Nei tre punti vendita indicati è possibile acquistare i biglietti solo con pagamento elettronico.

Si specifica che la vendita dei tagliandi, in relazione alle determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 1° febbraio 2024, sarà riservata esclusivamente ai residenti della provincia di Arezzo solamente per il settore ospiti.