Nasce la TV dell’Arezzo sul canale 97

Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, continua a evolversi e ad abbracciare nuove opportunità.

In un annuncio che ha catturato l’attenzione degli appassionati e dei cittadini di Arezzo, il Presidente Guglielmo Manzo ha comunicato con entusiasmo il lancio della televisione ufficiale dell’Arezzo Calcio.

Il Presidente Manzo ha definito questa iniziativa come “il canale della squadra e della città”, evidenziando il suo impegno nel far crescere la società attraverso la creazione di infrastrutture innovative. Questa mossa non solo accrescerà la visibilità dell’Arezzo Calcio, ma contribuirà anche a creare un importante indotto televisivo.

L’annuncio ha suscitato curiosità e interesse, poiché la televisione diventerà un mezzo cruciale per far conoscere meglio l’identità e gli obiettivi dell’Arezzo Calcio. La scelta di affidarsi a Luca Cres, già affermato nel settore della comunicazione, come direttore del canale, sottolinea l’importanza strategica di questa nuova piattaforma.

Il canale ufficiale dell’Arezzo Calcio sarà trasmesso sul canale 97, offrendo una finestra diretta sulla vita della squadra e sulla realtà della città di Arezzo.

Il Presidente Manzo ha sottolineato che questa iniziativa riflette la filosofia dell’Arezzo Calcio, che abbraccia sia la prima squadra che il settore giovanile. Questa scelta intende coinvolgere appassionati di tutte le età, invitando anche giovani interessati a fare esperienza come giornalisti, tecnici o operatori a partecipare a questo nuovo progetto.