Come mister Gorgone vede la gara con la Juventus Next Gen

In vista della partita con la Juventus Next Gen, il mister della Lucchese, Giorgio Gorgone, ha rilasciato dichiarazioni ponderate e focalizzate sulla prossima sfida.

Senza perdere tempo in speculazioni sulla stagione in corso, Gorgone si è concentrato sull’approccio necessario per affrontare una squadra come la Juventus, attualmente in forte ripresa.



Alla domanda se fosse preoccupato per la direzione che il campionato della Lucchese ha preso, il mister ha risposto con chiarezza: “Siamo consapevoli che ogni partita può crearci difficoltà o darci una spinta. La classifica è nota a tutti, ma il nostro sguardo è rivolto esclusivamente alla prossima partita contro la Juve, che in questo momento è la cosa più importante.”

Sulle possibili modifiche alla formazione, Gorgone ha mantenuto un approccio pragmatico, affermando: “Per la scelta della formazione aspetterò domani per valutare le condizioni di tutti i ragazzi. Stessa cosa per il modulo. Abbiamo giocato sia a 4 che a 3 in difesa, vedremo.”

Riguardo alla Juventus, attualmente in un periodo di forma positiva con quattro vittorie consecutive, Gorgone ha sottolineato: “La Juventus non l’ho mai considerata una squadra di bassa classifica, neanche quando stentava nelle prime giornate. Hanno giocatori di qualità e soprattutto giocano con grande spensieratezza. Sarà una partita da affrontare con grande umiltà ma con grandissimo coraggio ed energia.”

Quando è stato chiesto come la Lucchese possa uscire da questa fase negativa, Gorgone ha affrontato l’aspetto mentale e caratteriale: “Conta molto l’aspetto nervoso, quando hai poco tempo devi analizzare gli errori senza portarti dietro le scorie o i timori. Bisogna avere grande fiducia in quello che si fa, perché le prestazioni sono state fatte, sono mancati troppe volte i risultati che sono quelli che poi ti giudicano in modo spietato.”

Il mister ha concluso con un appello alla determinazione e alla rabbia positiva: “Voglio una squadra rabbiosa, con personalità e coraggio, per allontanarci dalle sabbie mobili e dare soddisfazione ai nostri tifosi. Servirebbero 3/4 risultati di fila, perché i ragazzi hanno dimostrato sul campo di poterli ottenere. Voglio una squadra che non solo fa buone gare, ma che riesce a mantenere la coerenza e ad evitare errori che ci hanno compromesso troppe volte. Siamo pronti a dare il massimo per i nostri tifosi e per il bene della squadra.”