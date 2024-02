Un punto per parte tra granata e amaranto. Gli highlights di Pontedera-Arezzo

Nella cornice appassionante di un derby il risultato finale si è concretizzato in un pareggio 1-1: un verdetto che racchiude emozioni contrastanti per entrambe le squadre. L’Arezzo, alla ricerca di una vittoria dopo tre giornate difficili, e il Pontedera, reduce da una vittoria spettacolare contro ls Recanatese, si sono affrontati in una gara intensa che ha regalato momenti di grande gioco e tensione.

La prima frazione di gioco ha visto l’Arezzo prendere iniziativa fin dai primi minuti. La squadra di Indiani, determinata a interrompere la serie negativa, ha esercitato un forcing organizzato sul Pontedera, guadagnando tre calci d’angolo nei primi tre minuti. Settembrini ha provato a sbloccare il punteggio con un destro dalla distanza al 4′, ma il tiro è uscito di poco.

Al 29′, l’Arezzo ha avuto una chance d’oro con Pattarello, ma il suo tiro è stato deviato in corner dal portiere del Pontedera, Trombini. Nonostante il pressing dell’Arezzo, il Pontedera ha difeso con determinazione, limitando le occasioni pericolose degli avversari.

Il primo tempo si è concluso senza gol, nonostante le buone occasioni create dall’Arezzo, che ha dimostrato una maggiore aggressività in fase offensiva.

L’inizio del secondo tempo ha visto il Pontedera invertire la tendenza, con Ianesi che ha sfiorato il gol al 1′. Tuttavia, è stato l’Arezzo a rompere l’equilibrio al 6′ con il primo gol in amaranto di Montini. L’attaccante ha sfruttato un’azione confusa in area, mettendo a segno un colpo di testa ravvicinato che ha superato Ciocci. La gioia dell’Arezzo è durata fino alla mezzora, dato che al 32′ Donati ha deviato involontariamente un calcio di punizione in porta, pareggiando i conti per il Pontedera. Un momento sfortunato per l’Arezzo, che aveva il controllo del match. Il secondo tempo ha visto anche la sostituzione di Settembrini al 35′, preso di mira dal pubblico, che ha costretto Indiani a operare un cambio inserendo Foglia. Entrambe le squadre hanno avuto opportunità per segnare il gol del vantaggio nei minuti finali, ma la partita si è conclusa 1-1.

PONTEDERA-AREZZO 1-1

Gli highlights

Il tabellino

PONTEDERA Ciocci; Espeche, Pretato (40’ st Cerretti), Calvani; Perretta, Benedetti, Provenzano (24’ st Peli), Angori; Delpupo (40’ st Ambrosini), Ianesi (36’ st Marrone); Ganz (24’ st Selleri). All. Canzi

AREZZO: Trombini; Donati, Masetti, Polvani, Montini; Bianchi (30’ st Mawuli), Damiani; Pattarello, Catanese, Settembrini (36’ st Foglia); Gucci (30’ st Ekuban). All. Indiani

ARBITRO: sig. Ramondino di Palermo

RETI: 6’ st Montini, 32’ st Donati aut.