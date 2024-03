Serie C NOW, ad Arezzo il progetto “You’ll never walk alone”

Arriva ad Arezzo il progetto “You’ll never walk alone” organizzato e promosso da Lega Pro e Aic in collaborazione con AIPS (Associazione Italiana degli Psicologi dello Sport). Giacomo Bindi, in qualità di rappresentante Lega Pro, e Andrea Fiumana, quale referente Aic, hanno preso parte, fornendo preziosi contributi, all’appuntamento.

L’iniziativa, giunta alla quarta tappa del 2024, è interamente dedicata al benessere psicologico dei calciatori della Serie C NOW e l’incontro con lo Psicologo dello Sport Arturo Mugnai si è tenuto all’interno della sala stampa dello stadio “Città di Arezzo”. Un confronto vivace e interattivo, che è stato fonte di numerosi spunti per coloro i quali vi hanno preso parte.

Spettatori interessati i componenti della prima squadra e dello staff tecnico dell’Arezzo Calcio, società estremamente sensibile al tema che ha già inserito la figura dello psicologo nel suo organico sin dall’inizio della stagione sportiva in atto.