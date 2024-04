1-1 tra Perugia e Arezzo, poco furore nella partita più attesa

Il derby tra Perugia e Arezzo si è concluso sull’1-1 in una partita caratterizzata da un ritmo decisamente blando e dalla mancanza di emozioni significative per gran parte del primo tempo.

L’Arezzo ha aperto le marcature nel secondo tempo con un gol di Lazzarini al 50′, sfruttando un rinvio poco convinto della difesa avversaria. Tuttavia, il Perugia ha reagito prontamente e ha trovato il pareggio al 62′ grazie a Vasquez, abile a sfruttare un cross di Matos. Dopo il quasi niente del primo tempo, infatti, nella ripresa, entrambe le squadre hanno fatto diversi cambi.

Sull’1-1 il Perugia ha rischiato di andare in vantaggio al 75′ con Patterello, ma il suo tiro è uscito fuori. Allo stesso modo, l’Arezzo ha avuto un paio di occasioni per segnare, ma non è riuscita a capitalizzarle.

Al triplice fischio finale la sensazione è che entrambe le squadre si siano accontentate di un punto ciascuna e il pubblico, non a caso, ha fatto sentire il proprio disappunto.