Quattro gol nel pari tra Pontedera e Olbia

Il Pontedera di Canzi ha perso una buona occasione per vincere di fronte ai propri tifosi al Mannucci, non andando oltre il pareggio 2-2 contro l’Olbia e scivolando così di una posizione in classifica. Certo è andata peggio ai sardi che si trovano ora matematicamente retrocessi in Serie D.

L’incontro ha visto gli ospiti prendere il controllo sin dall’inizio, portandosi in vantaggio con Palomba. Tuttavia, il Pontedera ha reagito prontamente, pareggiando al 20’ con un colpo di testa di Delpupo. Sul finire del primo tempo, la squadra di casa ha completato la rimonta con la prima rete stagionale di Ambrosino, che ha superato il portiere avversario con un tiro-cross.

Nella ripresa, il Catania ha pareggiato i conti al 52’, rendendo il finale di partita molto equilibrato. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria, lasciando tutti insoddisfatti al triplice fischio.

La prossima sfida per il Pontedera sarà il derby contro la Carrarese, in programma domenica 28 aprile, per concludere la regular season.