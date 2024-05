Arezzo-Sestri Levante 2-1, gli amaranto chiudono con una vittoria. Ora la Juve

L’Arezzo ha chiuso la stagione con una vittoria emozionante al 93′ contro il Sestri Levante, conquistando così l’ottavo posto in classifica nel Girone B della Serie C con 53 punti.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con gli amaranto che sono andati sotto nel primo tempo a causa di un gol di Oliana. Tuttavia, nella ripresa, l’Arezzo ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a rimontare il risultato grazie alle reti di Mawuli e Risaliti.

Il momento clou è arrivato proprio nei minuti finali, quando il difensore dell’Arezzo ha ribadito in rete una punizione di Castiglia respinta dal palo, regalando così ai suoi compagni e ai tifosi una vittoria tanto agognata. Con questo risultato, l’Arezzo si prepara ora per affrontare la Juventus Next Gen nei playoff.

Sabato prossimo, 4 maggio, Lega Pro permettendo, gli amaranto affronteranno una sfida cruciale ad Alessandria contro i bianconeri, con un solo risultato a disposizione per continuare il percorso verso la promozione.

Gli altri abbinamenti dei playoff includono Gubbio-Rimini e Pescara-Pontedera, promettendo una serie di partite avvincenti e decisive per il futuro delle squadre coinvolte.