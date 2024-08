Seconda giornata, biglietti per Vis Pesaro – Arezzo

È attiva la prevendita dei biglietti per la gara Vis Pesaro – Arezzo, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Girone B 2024/2025, che si disputerà lunedì 2 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro.

I biglietti messi a disposizione dei tifosi amaranto sono 588, nel settore di tribuna ospiti, e saranno in vendita fino alle ore 19:00 di domenica 1 settembre, con le seguenti tariffe:

– INTERO: 14 € + commissione di servizio;

– RIDOTTO [Destinata a Under 15 (Ragazzi da 13 a 15 anni compiuti), Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni) e Donne]: 12 € + commissione di servizio;

– RIDOTTISSIMO (Destinata a Bambini da 0 a 12 anni compiuti): 1 € + commissione di servizio.

È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket e presso i punti vendita autorizzati:

– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (chiuso il mercoledì);

– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36 Castiglion Fiorentino (AR) tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00;

– Il Barrino, piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi (AR) tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

Si comunica inoltre che il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso il punto vendita dello stadio.