Il Sogno Olimpico protagonista alla Cetilar Arena

Musica e Sport a “Cinque Cerchi” nel pregara della Cetilar Arena.

L’attesa del fischio d’inizio della gara Pisa-Reggiana, in programma sabato (ore 20.30) sarà accompagnata da due momenti speciali, uno dedicato alla musica, l’altro allo sport Pisano.

Il riscaldamento pregara della squadra nerazzurra sarà infatti scandito dalla playlist di Marco Ranieri Deejay che si esibirà direttamente sul prato della Cetilar Arena facendo ballare il pubblico sugli spalti e introducendo poi, di fatto, la finestra che il Pisa Sporting Club assieme all’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare per celebrare lo Sport pisano e più precisamente gli atleti della nostra città e della Provincia che hanno contribuito alla meravigliosa spedizione azzurra ai recenti Giochi Olimpici di Parigi.

Sarà una vera festa dello sport pisano e, grazie alla collaborazione con l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, ‘scenderanno in campo’ con la maglia nerazzurra Carlotta Cambi, Filippo Macchi, Daniele Meucci, Anna Bongiorni e Silvia Terrazzi per ricevere il benvenuto e il ringraziamento del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado e di tutto il pubblico della Cetilar Arena; un saluto che estendiamo già da ora a Vittoria Guazzini e Gabriele Cimini che non potranno essere presenti per precedenti e improrogabili impegni personali.

Questa una breve presentazione degli Atleti che saranno protagonisti nel pregara della Cetilar Arena:

Carlotta Cambi (Pallavolo)

Nata a San Miniato, classe 1996, ruolo Alzatrice.

Nel suo palmares 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana e 1 Champions League

In maglia azzurra 1 argento ai mondiali del 2018, 1 oro nella Nations League 2024 e soprattutto la medaglia d’oro conquistata a Parigi insieme al team guidato da coach Julio Velasco

Filippo Macchi (Scherma)

Nato e cresciuto nel Circolo Scherma Navacchio (Cascina), classe 2001.

A Parigi ha conquistato 2 medaglie d’argento; nella gara individuale al termine di una emozionante e combattutissima finale e nella gara a squadre.

Nel suo palmares anche la medaglia d’oro individuale agli europei di fioretto dello scorso anno

Daniele Meucci (Atletica Leggera)

Classe 1985, atleta con alle spalle una lunga e importante carriera con la maglia azzurra della nazionale di atletica leggera. Ha percorso tutte le distanze del mezzofondo per poi confrontarsi con successo con la Maratona che lo ha visto protagonista ai Giochi di Parigi. Nel suo palmares innumerevoli record e titoli, tra cui due 2 medaglie d’oro a livello Europeo

Anna Bongiorni (Atletica Leggera)

Velocista, figlia d’arte, classe 1993. Atleta di spicco della Nazionale Azzurra con una lunga serie di titoli Nazionali e medaglie conquistate alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei. Da anni è uno dei punti di forza della staffetta 4×100 che con lei ha fatto segnare il nuovo record italiano e che ha ben figurato ai Giochi di Parigi

Silvia Terrazzi (Canottaggio)

Cresciuta nella Canottieri Arno e arrivata ai Giochi di Parigi come punto di forza dell’Otto specialità che le ha portato in bacheca due medaglie di bronzo continentali e un primo posto in Coppa del Mondo, oltre all’importante traguardo della qualificazione alla finale olimpica.