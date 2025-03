Tutte le info per l’anticipo del derby Arezzo-Perugia

La trentacinquesima gara del girone di ritorno Arezzo – Perugia è stata anticipata a Sabato 5 aprile, alle ore 20:30.

La fase di prelazione riservata SOLO agli abbonati che potranno confermare il proprio posto, termina comunque alle ore 19:00 di domenica 30 Marzo 2025.

In questa fase non è consentito cambiare posto o settore. L’abbonato che vorrà usufruire della prelazione dovrà presentarsi nei consueti punti vendita con l’abbonamento stagionale e un documento di identità oppure seguire la procedura online nel sito https://sport.ticketone.it/home.

I BIGLIETTI ACQUISTATI DALL’APERTURA DELLE VENDITE IN PRELAZIONE SONO VALEVOLI PER LA GARA DI SABATO 5 APRILE.

Per chi avesse già acquistato il biglietto e si trovasse impossibilitato a partecipare alla gara di Sabato 5 aprile, può richiedere il rimborso del tagliando direttamente nel luogo dove è stato acquistato.

Questi i punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/bigletti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23

Corso Italia, 19-21-23 New Energy Point Via Fiorentina, 113 (https://maps.app.goo.gl/EzQfiqgNpYLDHWmD6)

Via Fiorentina, 113 New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est, 183 ( https://maps.app.goo.gl/mqeZYoqfa5vK6xLf9 )

(reception) Rigutino est, 183 Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri Strada Comunale della Sella (https://shorturl.at/DqpjG)

Strada Comunale della Sella Vieri Dischi Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8)

Corso Italia, 89 Tabaccheria Francini Località Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO)

I prezzi d’ingresso allo stadio resteranno invariati.

INTERO RIDOTTO DONNE OVER 65 UNDER 18 RIDOTTO 6-14 ANNI TRIBUNA CENTRALISSIMA 60,00 € 30,00 € 15,00 € TRIBUNA CENTRALE 43,00 € 25,00 € 10,00 € TRIBUNA LATERALE 25,00 € 18,00 € 10,00 € CURVA SUD 13,00 € 9,00 € 6,00 €

*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

I bambini sotto 6 anni entrano GRATIS (presentandosi senza il biglietto) senza diritto di posto.

MODALITÀ RICHIESTA ACCREDITO PER DIVERSAMENTE ABILI 100% ED EVENTUALE ACCOMPAGNATORE, consultare il nostro sito al link https://www.ssarezzo.it/accrediti/.

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Per le modalità di emissione, consultare la sezione accrediti.

La Società ricorda, inoltre, che i biglietti sono solo nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, ed alla partita, muniti di un documento di identità valido.

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo. Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva https://www.ssarezzo.it/ regolamento-duso-stadio-citta- di-arezzo/.