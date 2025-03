Viareggio Cup: la finale è Fiorentina-Genoa

Sarà Fiorentina-Genoa la finale della 75ª Viareggio Cup, in programma lunedì (31 marzo) alle 15 allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio – che riaprirà, completamente ristrutturato, dopo 7 anni – con diretta su Rai Sport.

FIORENTINA-SASSUOLO 2-1

Reti: 29′ pt. Puzzoli (F); 22′ st. Acatullo (S), 38′ Sturli (F).

La Fiorentina supera 2-1 il Sassuolo al “Buon Riposo” di Seravezza, prendendosi la rivincita dopo il k.o. coi neroverdi nel 2023 nello stesso stadio, sempre in semifinale. I viola devono fare i conti con la sfortuna al 24′, quando Angiolini colpisce l’incrocio dei pali dalla distanza. Il gol del vantaggio arriva però pochi minuti più tardi: al 29′ Puzzoli riceve in area da Pisani e di sinistro non dà scampo a Mantini. Il Sassuolo trova il pareggio a metà ripresa (67′) con la splendida punizione dal limite di Acatullo, ma all’82’ Sturli riporta avanti la formazione di Capparella con un destro dal limite che finisce sotto l’incrocio. È il gol che decide l’incontro e permette alla Fiorentina di tornare in finale a distanza di 7 anni (sconfitta con l’Inter 2-1).

TORINO-GENOA 0-2

Reti: 33′ st. Miragliotta (G), 35′ Riolfi (G).

La semifinale del “Ferracci” di Torre del Lago è decisa dall’uno-due messo a segno dal Genoa tra il 78′ e l’80’. Il vantaggio del Grifone è propiziato da Pellicano, che recupera palla per poi presentarsi davanti a Bochicchio, mettendo Miragliotta nelle condizioni di segnare con la porta di fatto sguarnita. Il Torino non riesce a reagire nell’immediato e due minuti dopo incassa il raddoppio siglato da Riolfi, con un destro incrociato (quarta rete alla Viareggio Cup per l’attaccante). La formazione di Ruotolo approda di nuovo in finale 5 anni dopo l’ultima volta (k.o. ai rigori con il Bologna).

