PREVENDITA PER LA TRENTASEIESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, VIRTUS ENTELLA – AREZZO

È attiva la prevendita dei biglietti per la gara Virtus Entella – Arezzo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C Girone B 2024/2025, che si disputerà domenica 13 aprile, alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Chiavari.

I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili:

– presso il circuito ETES (www.etes.it)

– presso la Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri, Strada Comunale della Sella (https://shorturl.at/DqpjG)

Il costo dei tagliandi è di €11 + diritto di prevendita.

La vendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 12 aprile.

Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita ETES di Arezzo oppure online sul sito www.etes.it.