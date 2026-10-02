Report allenamento – venerdì 2 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue il lavoro dell’Arezzo in vista del prossimo impegno di campionato. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Castiglion Fiorentino per una seduta di allenamento articolata in tre diverse fasi. Dopo l’attivazione iniziale, il gruppo ha svolto una serie di torelli finalizzati a mantenere alta l’intensità e la qualità del possesso palla. La sessione si è poi concentrata sulla parte tattica, con il lavoro guidato dallo staff tecnico volto a curare movimenti, principi di gioco e situazioni specifiche. La preparazione proseguirà domani, sabato 3 ottobre, con un nuovo allenamento in programma a Castiglion Fiorentino alle ore 9:30.