Simone Ianesi verso il Ravenna: “I due gol di Livorno mi danno fiducia. Adesso continuiamo a lavorare”

L’attaccante delle zebrette: “Sappiamo che il Ravenna è una squadra costruita per le prime posizioni. Noi però possiamo far bene”

“Purtroppo i due gol non sono bastati, adesso continuiamo a lavorare in vista della prossima partita”. A tracciare il punto in casa Pianese è Simone Ianesi, attaccante bianconero reduce dalla doppietta nella sfida contro il Livorno, conclusa con il successo per 3-2 dei labronici.

“Non possiamo essere contenti – ha spiegato il calciatore – perché non abbiamo portato a casa niente. Nel primo tempo forse ci hanno messo un po’ sotto e non riuscivamo a prenderli bene in fase di non possesso. Abbiamo comunque creato le nostre occasioni, ma loro sono stati più bravi a concretizzarle. Nella ripresa non ci siamo demoralizzati e abbiamo fatto noi la partita”.

Sulla situazione della formazione bianconera, Ianesi aggiunge: “Sicuramente non è il nostro momento migliore, perché quando non si vince non si è mai contenti. Però il gruppo c’è, c’è sempre stato fin dall’anno scorso e stiamo bene insieme. Secondo me questa deve essere la chiave per uscire da questa situazione”. Domenica al Comunale di Piancastagnaio arriverà il Ravenna, una delle squadre accreditate per le posizioni di vertice. “Sappiamo benissimo che il Ravenna è una squadra forte, costruita per le prime posizioni – sottolinea l’attaccante –. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma anche delle nostre possibilità. Possiamo fare la nostra figura se mettiamo in campo la grinta e tutte le qualità che abbiamo”.

Infine, Ianesi si sofferma sulla propria prestazione e sul percorso personale: “Sicuramente è stato un crescendo. I due gol mi danno fiducia e mi servivano anche a livello morale. Però bisogna andare avanti così, non mi devo fermare qui. Sono un attaccante e più gol e assist riesco a fare, meglio è per me, per la squadra e per la società. Devo continuare a lavorare sempre di più”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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