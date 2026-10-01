I giovani nerazzurri davanti all’obiettivo

Giornata di shooting per tutte le squadre del settore giovanile del Pisa Sporting Club.

L’Academy nerazzurra si è radunata in pieno centro città per il tradizionale rito della foto di gruppo. Davvero unica la location scelta quest’anno, anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale: il rinnovato Parco urbano della Cittadella, inaugurato lo scorso 25 luglio dopo una profonda opera di ristrutturazione.

Tutte le speranze, femminili e maschili, del calcio nerazzurro si sono così alternate davanti all’obiettivo del fotografo pronte a farsi immortalare in un luogo storico e iconico, con la Torre della Cittadella a fare da scenografia naturale; proprio lì a pochi passi dal luogo dove, oltre un secolo fa, iniziò a rotolare un pallone a tinte nerazzurre.

(nella foto il gruppo della squadra Primavera)

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