Prevendita Olbia – Carrarese

febbraio 2020. Costo del biglietto 10.00 € + diritti di prevendita.

Si comunica che l’Olbia Calcio 1905 ha attivato la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti (capienza 738 posti), in occasione della gara Olbia – Carrarese, in programma domenica 9 febbraio, alle ore 15:00. I tagliandi saranno disponibili presso i punti vendita del circuito CIAOTICKETS indicati sul sito www.ciaotickets.com o acquistabili online al seguente link http://www.ciaotickets.com/evento/olbia-calcio-1905-carrarese a partire dalle ore 10.00 del giorno 5