I convocati per la sfida contro il Bari

Ecco la lista dei convocati per la sfida della seminifinale play off contro il Bari in programma venerdì 17 luglio alle ore 20:45 (diretta Rai Sport, canale 57 digitale terrestre), allo stadio San Nicola di Bari:

PORTIERI : Francesco Forte, Guido Pulidori;

DIFENSORI : Luca Tedeschi, Diego Conson, Michele Murolo, Daniele Mignanelli, Luigi D’Ignazio, Federico Valietti, Simone Ciancio;

CENTROCAMPISTI : Cassio Cardoselli, Samuele Damiani, Daniel Agyei, Lorenzo Pasciuti, Giovanni Foresta, Hamed Diawara.

ATTACCANTI : Massimo Maccarone, Francesco Tavano, Saveriano Infantino, Nicola Valente, Kevin Piscopo, Giuseppe Caccavallo, Elio Calderini, Accursio Bentivegna.

