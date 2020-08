Il nuovo organigramma del settore giovanile azzurro e della selezione femminile

Nuovo organigramma del settore giovanile azzurro in vista della stagione 2020/2021. Il nuovo Responsabile e Coordinatore del Settore giovanile sarà il Sig. Mirco Lucetti con il Sig. Vittorio Piccotti, in qualità di Responsabile tecnico del settore giovanile e scuola calcio.

In segreteria Giulia Lucetti ed Elisa Petrocchi, mentre il Coordinatore delle squadre nazionali sarà Marco Lucetti.

Di seguito la lista degli allenatori delle diverse compagini dalla Scuola Calcio, passando per il Settore giovanile fino alla selezione femminile

ALLENATORE UNDER 12 – anno 2009

Simona Bertoncini

ALLENATORE UNDER 11 – anno 2010

Andrea Andreazzoli

ALLENATORE UNDER 10 – anno 2011

Gianluca Babboni – Gianluca Ficagna

ALLENATORE BERRETTI

Daniele Ficagna

ALLENATORE UNDER 17

Davide Ratti

ALLENATORE UNDER 15

Luca Cordoni

ALLENATORE UNDER 14

Gabriele Galeotti

ALLENATORE UNDER 13

Gabriele Benassi

RESPONSABILE SEZIONE FEMMINILE

Valentina Buttini

ALLENATORE UNDER 15

Francesca Angelini