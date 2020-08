Open day per le nuove leve

La Carrarese Calcio 1908 invita tutte le giovani leve (dal 2012 al 2015), indistintamente maschi e femmine a partecipare all’ “Open day”, che si terrà nelle date del 29 agosto, del 5 e 12 settembre, presso il campo sportivo di Fossone. Lo scopo è di avvicinare coloro che vogliono praticare la disciplina calcistica o che hanno già avuto approcci con questo sport a giocare a calcio.

Sarà un modo divertente e non selettivo, insieme ai nostri tecnici, con giochi ed esercizi per avvicinare i bambini al mondo del calcio. L’unico criterio a cui i tecnici presteranno attenzione sarà di natura motivazionale in relazione a quanto il giovane o la giovane atleta desideri essere a giocare e quanto effettivamente interpreti in termini non competitivi i programmi ludico sportivi proposti. Auspicio è che i nostri ragazzi e ragazze si sentano parte della famiglia azzurra e che siano orgogliosi di vestire questa maglia e che possano sognare, un oggi o un domani, di arrivare in prima squadra calcando il terreno dello Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara. Ai partecipanti è espressamente richiesto e raccomandato il certificato di idoneita’ Medico-sportiva