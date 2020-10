Bentornati a Piscopo e Valietti

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l’acquisto temporaneo, dall’Empoli F. C., del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Piscopo.

In questa prima parte di stagione stabilimente inserito nell’organico della Prima Squadra dell’Empoli. Il trequartista torna sotto le Apuane col numero 30, dopo aver già indossato in 70 occasioni la maglia azzurra andando a segno per 14 volte.

Altresi e contestualmente si informa di aver concluso l’acquisizione temporanea , dal Genoa C. F. C, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Valietti, indosserà la maglia numero 2.

Il terzino destro classe 99 ha sostenuto l’intero periodo di preparazione con la Prima Squadra del Genoa agli ordini di Mister Rolando Maran.

Ecco le dichiarazioni dei due calciatori, di ritorno nella piazza azzurra.

Kevin Piscopo:

“Carrara è come una seconda casa.

Entusiasmo e motivazioni non mi mancano per raggiungere il nostro importante obiettivo.

La squadra ha molta qualità in tutti i reparti, con unità di intenti e voglia di primeggiare nessuno potrà impedirci di essere davanti a tutti quando sarà decisivo, davvero. ”

Federico Valietti :

” La Carrarese rappresenta una delle top class della categoria.

Voglio togliermi soddisfazioni in questa stagione e Carrara è il posto giusto.

L’idea è di dare una mano con le mie caratteristiche, comunque, all’interno di un gruppo forte, determinato e coeso. Le prime partite di questa stagione sono lì a dimostrarlo. “